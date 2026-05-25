Τέσσερις ομάδες κυνήγησαν δύο εισιτήρια του Champions League στο φινάλε της Serie A. Η 38η αγωνιστική είχε εν τέλει μεγάλη χαμένη τη Μίλαν, που χρειάστηκε να πάρει απλή νίκη επί της αδιάφορης Κάλιαρι, αλλά «αυτοκτόνησε» με την εντός έδρας ήττα της (1-2). Οι Ρόμα και Κόμο επικράτησαν στα παιχνίδια με Βερόνα (1-0) και Κρεμονέζε (4-1), για να «σφραγίσουν» τα εισιτήρια της πρώτης 4άδας.
Αργότερα ξεκίνησε το ντέρμπι της Τορίνο με τη Γιουβέντους (2-2), μιας και είχαμε επεισόδια και συλλήψεις. Την ώρα βέβαια που ολοκληρώθηκαν οι άλλοι αγώνες, η Γιουβέντους δεν μπορούσε να μπει στην 4άδα, μιας και υστερούσε στην ισοβαθμία με την Κόμο.
Νίκη και 3η η Ρόμα
Οι Ρωμαίοι επικράτησαν 1-0 εκτός έδρας της υποβιβασμένης Βερόνα και τερμάτισαν τρίτοι στη βαθμολογία, με τον Μάλεν να χάνει πέναλτι στο 56′ αλλά να σκοράρει εξ επαφής στην εξέλιξη της φάσης, μετά την μπαλιά του Ντιμπάλα και τον Ελ Σαράουι να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις.
Τεσσάρα η Κόμο και 4άδα, υποβιβάστηκε η Κρεμονέζε
Η δε Κόμο, διέλυσε με 4-1 εκτός έδρας την Κρεμονέζε και την έστειλε στη Serie B, εξασφαλίζοντας παράλληλα την τέταρτη θέση. Δύο γκολ έβαλε για τους νικητές ο Ντα Κούνια, με τον Τάσο Δουβίκα να σκοράρει από κοντά στο 51′ για το 2-1 και να ολοκληρώνει τη σεζόν με 14 τέρματα στο πρωτάθλημα.
Τραγική Μίλαν, τερμάτισε απλά στην 6η θέση – «σώυθηκε» η Λέτσε
Τέτοιο φινάλε δεν θα περίμενε ούτε ο πιο… απαισιόδοξος οπαδός της Μίλαν. Η Μίλαν με νίκη απέναντι στην αδιάφορη Κάλιαρι εξασφάλισε την παρουσία της στο Champions League, αλλά τα έκανε μαντάρα! Οι Ροσονέρι ηττήθηκαν με ανατροπή 2-1 κι έμειναν με σοκαριστικό τρόπο εκτός τετράδας, με συνέπεια να περιοριστεί στην έξοδο στο Europa League. Αν και το ξεκίνημα ήταν ιδανικό για τη Μίλαν που προηγήθηκε μόλις στο 2΄με τον Σαλεμάκερς, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Δέχτηκε δύο γκολ από Μπορέλι (20′) και Ροντρίγκες (57′), για να μείνει με άδεια χέρια.
Η Λέτσε πανηγύρισε τεράστια νίκη σωτηρίας, καθώς λύγισε με 1-0 τη Τζένοα και παρέμεινε στην κατηγορία. Το χρυσό γκολ πέτυχε ο Μπαντά στο 6΄, το οποίο σε συνδυασμό με την ήττα της Κρεμονέζε στάθηκε αρκετό για να της χαρίσει τη σωτηρία.
Το πρόγραμμα της τελευταίας (38ης) αγωνιστικής:
Παρασκευή 22/5
Φιορεντίνα-Αταλάντα 1-1 (39′ Πίκολι – 82′ Αυτογκόλ Κομούτσο)
Σάββατο 23/5
Μπολόνια-Ίντερ 3-3 (25′ Μπερναρντέσκι, 42′ Πομπέγκα, 48′ αυτ. Ζιελίνσκι – 22′ Ντιμάρκο, 64′ Πίο Εσπόζιτο, 86′ Ντιούφ)
Λάτσιο-Πίζα 2-1 (33′ Ντέλε Μπασίρου, 35′ Πέδρο – 23′ Μορέο)
Κυριακή 24/5
Πάρμα-Σασουόλο 1-0 (80′ Πελεγκρίνο)
Νάπολι-Ουντινέζε 1-0 (24′ Χόιλουντ)
Βερόνα-Ρόμα 0-2 (56′ Μάλεν, 90’+3′ Ελ Σαράουι)
Λέτσε-Τζένοα 1-0 (6′ Μπαντά)
Μίλαν-Κάλιαρι 1-2 (2′ Σαλεμέκερς – 20′ Μπορέλι, 57′ Ροντρίγκες)
Τορίνο-Γιουβέντους 2-2 (60’ Κάσαντεϊ, 84’ Άνταμς – 24’, 54’ Βλάχοβιτς)
Κρεμονέζε-Κόμο 1-4 (55′ Μπονατσόλι – 36′ Ροντρίγκες, 51′ Δουβίκας, 74′, 81′ Ντα Κούνια)