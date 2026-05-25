Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης και η νύχτα της κατάκτησης της EuroLeague συνεχίζεται… πανηγυρικά.
Λίγη ώρα μετά τον θρίαμβο απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του Telekom Center Athens, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε φωτογραφία με το τρόπαιο μέσα στο πούλμαν της ομάδας, την ώρα της επιστροφής προς τον Πειραιά.
Στη λεζάντα της ανάρτησης, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έγραψαν χαρακτηριστικά: «Η κούπα ξεκίνησε το ταξίδι της για το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά», προκαλώντας ενθουσιασμό στους φίλους της ομάδας, οι οποίοι ετοιμάζονται για ξέφρενους πανηγυρισμούς στους δρόμους της πόλης.
