Η κατάκτηση του Europa League από την Άστον Βίλα έφερε θετικά νέα για τον Ολυμπιακό, ωστόσο η οριστικοποίηση του ευρωπαϊκού του μονοπατιού παραμένει ανοιχτή και θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική της Premier League.

Οι «ερυθρόλευκοι» περιμένουν να μάθουν αν θα ξεκινήσουν τις επίσημες υποχρεώσεις τους από τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League στα τέλη Ιουλίου ή αν θα μεταφερθούν απευθείας στον 3ο προκριματικό, κάτι που θα τους δώσει επιπλέον χρόνο προετοιμασίας και θα μεταθέσει τα πρώτα παιχνίδια για τις αρχές Αυγούστου.

Η νίκη της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League αποτέλεσε το πρώτο βήμα για το ευνοϊκό σενάριο που θέλει ο Ολυμπιακό να αποφεύγει έναν προκριματικό γύρο. Πλέον, όλα θα εξαρτηθούν από τη μάχη της 4ης θέσης στην Premier League.

Για να συμβεί αυτό, η ομάδα του Ουνάι Έμερι θα πρέπει να ολοκληρώσει το πρωτάθλημα στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Το έργο της μόνο εύκολο δεν είναι, καθώς αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μάντσεστερ Σίτι, στο τελευταίο παιχνίδι του Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο των «πολιτών», γεγονός που δίνει ξεχωριστό ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Την ίδια στιγμή, η Λίβερπουλ, που ακολουθεί στη βαθμολογία και υπερτερεί σε πιθανή ισοβαθμία, αντιμετωπίζει την Μπρέντφορντ στο Άνφιλντ.

Σε περίπτωση που οι «κόκκινοι» δεν καταφέρουν να πάρουν τη νίκη, τότε η Άστον Βίλα θα «κλειδώσει» την 4η θέση ανεξαρτήτως αποτελέσματος απέναντι στη Σίτι, στέλνοντας παράλληλα τον Ολυμπιακό στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.