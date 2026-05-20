Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Άρης αποφάσισε να ανεβάσει αισθητά το μπάτζετ του, επενδύοντας περισσότερα χρήματα με στόχο να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας. Βασικοί στόχοι ήταν η είσοδος στην πρώτη τετράδα, η κατάκτηση του Κυπέλλου, συν τον στόχο της Ευρώπης.Ο τελευταίος χάθηκε πολύ νωρίς, ενώ οι άλλοι δύο… έσβησαν τον Ιανουάριο.

Γι’ αυτόν τον λόγο, θεωρείται λογικό πως στον Αρη έχει ήδη ξεκινήσει η αξιολόγηση του ρόστερ και η επανεξέταση ορισμένων περιπτώσεων ποδοσφαιριστών. Η εικόνα και η συνολική προσφορά κάποιων εξ αυτών δεν συμβάδισαν με τα χρήματα που δαπανήθηκαν, κυρίως σε επίπεδο αποδοχών, οι οποίες κάλυψαν σημαντικό κομμάτι του συνολικού αγωνιστικού προϋπολογισμού.

Πολλά λεφτά, λίγα γκολ…

Σε αυτή την κατηγορία βρίσκεται φυσικά και το υψηλότερο συμβόλαιο της ομάδας, αυτό του Λορέν Μορόν. Ο Ισπανός επιθετικός είναι ίσως ο μοναδικός για τον οποίο δύσκολα μπορεί να υπάρξει αρνητική κριτική, αφού για δύο χρονιές αποτέλεσε… λίρα εκατό και η αξία του δεν μειώνεται με τα φετινά χαμηλά νούμερα

Ακόμη και σε μία σεζόν που δεν έφτασε στα περσινά του επίπεδα, ο Ανδαλουσιανός αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας με οκτώ γκολ. Αν προστεθούν και οι περιπτώσεις των Καντεβέρε, Πέρεθ και Δώνη, τότε το κόστος στην επιθετική γραμμή ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ! Μόνο με τους προαναφερθέντες και δίχως να μπουν στην εξίωση άλλα ονόματα, με παίκτες όπως ο Πέρεθ και ο Καντεβέρε να έχουν λάβει κοντά στο 1 εκατ. ευρώ ο καθένας!

Δαπάνες με… ανάμεικτα συναισθήματα

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν ποδοσφαιριστές όπως οι Γένσεν, Τεχέρο και Μεντίλ. Οι δύο πρώτοι έκλεισαν τη χρονιά αφήνοντας ανάμεικτες εντυπώσεις. Ο Φινλανδός μέσος βοήθησε όταν αγωνίστηκε, αλλά τα προβλήματα τραυματισμών τον κράτησαν εκτός δράσης για σημαντικό χρονικό διάστημα μέσα στη σεζόν, Συν ότι ως μεσοεπιθετικός δεν προσέφερε νούμερα. Από την άλλη, ο Τεχέρο παρουσίασε αισθητή πτώση στην απόδοσή του στο δεύτερο μισό της χρονιάς, ενώ ο Μεντίλ έμεινε επίσης πίσω εξαιτίας της πολύμηνης απουσίας του μετά την επέμβαση στο γόνατο τον περασμένο Νοέμβριο.

Αν σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις προστεθούν και εκείνες των Γαλανόπουλου και Μάικιτς, που δεν… τράβηξαν, τότε το συνολικό ποσό ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ! Για τα οικονομικά δεδομένα του Αρη, πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλή επένδυση, χωρίς όμως η ομάδα να λάβει την αντίστοιχη αγωνιστική ανταπόδοση. Μία ανισορροπία ανάμεσα στο κόστος και την προσφορά που οι άνθρωποι του συλλόγου επιθυμούν να διορθώσουν ενόψει της νέας σεζόν.