Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ βρέθηκε στο πλευρό της Άστον Βίλα λίγη ώρα πριν από τον τελικό του Europa League στην Κωνσταντινούπολη, κατεβαίνοντας στα αποδυτήρια για να εμψυχώσει προσωπικά τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Ο γνωστός φίλαθλος του συλλόγου εμφανίστηκε ιδιαίτερα αγχωμένος αλλά και απόλυτα προσηλωμένος στη μεγάλη αναμέτρηση με τη Φράιμπουργκ, καθώς η Άστον Βίλα διεκδικεί το πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό τρόπαιο της σύγχρονης ιστορίας της, βάζοντας τέλος σε αναμονή τριών δεκαετιών.

Ντυμένος με σακάκι και μπλε πουκάμισο, ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια περίπου μία ώρα πριν από τη σέντρα, όπου είχε σύντομη συνομιλία με τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο, δείχνοντας για ακόμη μία φορά τη στενή σχέση που διατηρεί με τον σύλλογο του Μπέρμιγχαμ.

Μετά την επίσκεψή του στα αποδυτήρια, ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ πήρε θέση και στις εξέδρες του γηπέδου, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τον μεγάλο τελικό και να στηρίξει την αγαπημένη του ομάδα στην προσπάθεια για την κατάκτηση του Europa League.