Άνω-κάτω είναι για μία ακόμα φορά η Κωνσταντινούπολη, λόγω ενός μεγάλου αθλητικού γεγονότος. Αν και στο παρελθόν έχει αποδειχτεί πολλάκις ότι δεν υπάρχουν οι σχετικές υποδομές στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην γειτονική χώρα, κάθε φορά δημιουργείται κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Τα λεωφορείο της γραμμής προς το Μπεσίκτας Παρκ έχουν σταματήσει από τις 16:30, μη μπορώντας να πλησιάσουν καν τον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου. Την ίδια τύχη έχουν και όσοι θέλουν να πλησιάσουν με ταξί, αν και κάτι τέτοιο επίσης δεν γίνεται, μιας και οι οδηγοί δεν θέλουν καν να μπλέξουν με μπλόκα και διάφορα άλλα εμπόδια.

Το πράγμα δυσκολεύει ακόμα περισσότερο λόγω της έντονης βροχόπτωσης που επικρατεί στην Πόλη και μπορεί ορισμένοι φίλοι της Άστον Βίλα και της Φράιμπουργκ να χαίρονται, ελέω και της μπύρας μάλλον, εντούτοις τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα για τον υπόλοιπο κόσμο.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα οι φίλοι της Φράιμπουργκ προτίμησαν μία… βαρκάδα στον Βόσπορο, ώστε να απολαύσουν μία βόλτα και τα αξιοθέατα.

Κάποιοι φίλοι της Βίλα δεν άφησαν σε ησυχία έναν ντελιβερά, ο οποίος στο τέλος αναγκάστηκε να αφήσει το φαγητό που μετέφερε στους πεινασμένους φίλους της αγγλικής ομάδας.

Aston Villa fans who came to Istanbul for the Europa League final were caught stealing food from a delivery rider. Disgraceful behaviour in the middle of the street. Respect the people, respect the city. #Istanbul #AstonVilla #EuropaLeague #Turkiye #FootballNews #UEFA… pic.twitter.com/LqLqikYygM — Ercan Ozcan (@erozcn) May 20, 2026

Στις 22:00 το βράδυ είναι προγραμματισμένος ο τελικός του Europa League ανάμεσα σε Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα.