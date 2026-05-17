Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην τελευταία αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League (17/05).

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν θετικό αποτέλεσμα ώστε να «κλειδώσουν» τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία. Σε περίπτωση νίκης, εξασφαλίζουν οριστικά τη θέση τους, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του αγώνα Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 19:30 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 2.
