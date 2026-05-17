Η Μπενφίκα ολοκλήρωσε με νίκη 3-1 επί της Εστορίλ την παρουσία της στη Liga Portugal, κλείνοντας αήττητη τη σεζόν με απολογισμό 23 νίκες και 11 ισοπαλίες.

Παρ’ όλα αυτά, οι «αετοί» δεν κατάφεραν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, το οποίο κατέληξε στην Πόρτο, ενώ έχασαν και τη 2η θέση από τη Σπόρτινγκ.

Το φινάλε της χρονιάς βρίσκει τον σύλλογο σε έντονο προβληματισμό, ειδικά γύρω από το μέλλον του Ζοζέ Μουρίνιο στον πάγκο, με τα σενάρια να τον συνδέουν ξανά με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Πορτογάλος τεχνικός, σε δηλώσεις του μετά τον αγώνα, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν συζητήσεις γύρω από το όνομά του, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν υπάρχει καμία οριστική συμφωνία.

🚨🗣️ Jose Mourinho: “There’s a 99% chance I’ll stay at Benfica, because I have a contract with Benfica and, in addition to having a contract, I have a renewal offer that I haven’t seen yet, but my agent said it was an excellent offer. I haven’t heard anything from Real Madrid… pic.twitter.com/6tas5bgMV9 — Madrid Zone (@theMadridZone) May 16, 2026

Αναλυτικά όσα δήλωσε

“Υπάρχουν πράγματα που λέγονται και άλλα που δεν λέγονται, ουδείς από εμάς είναι ανόητος. Προφανώς κάτι συμβαίνει. Αλλά δεν υπάρχει συμβόλαιο, δεν υπάρχουν συζητήσεις ανάμεσα σε εμένα και τον πρόεδρο της Ρεάλ.

Δεν έχω τίποτα από την πλευρά της Ρεάλ, αλλά ουδείς από εμάς είναι ανόητος. Το μοναδικό πράγμα που υπάρχει με την Ρεάλ είναι οι συζητήσεις μεταξύ του Ζόρζε Μέντες με τον πρόεδρο Πέρεθ καθώς και το διοικητικό συμβούλιο της Ρεάλ”.