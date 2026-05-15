Στο μεταγραφικό προσκήνιο επανέρχεται ο Βαγγέλης Παυλίδης, με δημοσιεύματα από την Τουρκία να τον συνδέουν έντονα με τη Φενέρμπαχτσε και να κάνουν λόγο για προχωρημένο ενδιαφέρον από την πλευρά του συλλόγου.

Όπως αναφέρεται, ο Αζίζ Γιλντιρίμ, που διεκδικεί την προεδρία της ομάδας, έχει τοποθετήσει τον Έλληνα επιθετικό της Μπενφίκα ψηλά στη λίστα των μεταγραφικών του στόχων και φέρεται να έχει ήδη πραγματοποιήσει επαφές για την περίπτωσή του.

Ο Παυλίδης παρουσιάζεται ως μία από τις βασικές επιλογές για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης, μαζί με άλλα ηχηρά ονόματα όπως ο Αλεξάντερ Σόρλοθ και ο Ρομέλου Λουκάκου, γεγονός που δείχνει τη βαρύτητα που δίνεται στη συγκεκριμένη θέση.

Benfica, Vangelis Pavlidis’i satmak istiyor. (Yağız Sabuncuoğlu) • İstenen bonservis bedeli 35 M€. pic.twitter.com/FDQuHWyQ40 — Nexus Sports (@nexustransfer) May 15, 2026

Από την πλευρά της, η Μπενφίκα δεν εμφανίζεται αρνητική σε ενδεχόμενη παραχώρηση, με τις οικονομικές απαιτήσεις να φτάνουν, σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, περίπου τα 35 εκατομμύρια ευρώ.

Ο διεθνής φορ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029, ωστόσο οι εμφανίσεις του έχουν ήδη προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από το εξωτερικό.