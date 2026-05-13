Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και δείχνει τον τερματοφύλακα της Αλ Νασρ να συνομιλεί χαμηλόφωνα με παίκτες της Αλ Χιλάλ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και… κύμα θεωριών συνωμοσίας στη Σαουδική Αραβία.

Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν πολύ κοντά στην κατάκτηση του τίτλου, όμως ένα σοβαρό λάθος του Μπέντο στα τελευταία λεπτά του αγώνα με την Αλ Χιλάλ κόστισε στην ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο την ευκαιρία να «κλειδώσει» το πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος γκολκίπερ έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του έπειτα από δυνατό πλάγιο του Λαζάμι, πρώην παίκτη της Αλ Νασρ, με το περιστατικό να κρίνει ουσιαστικά την εξέλιξη του αγώνα.

Το επίμαχο βίντεο που δείχνει τους εμπλεκόμενους να συνομιλούν λίγο πριν τη φάση έγινε γρήγορα viral, με μερίδα οπαδών της Αλ Νασρ να αφήνει αιχμές για πιθανή προσυνεννόηση. Μάλιστα, αρκετοί ζήτησαν ακόμη και παρέμβαση της λίγκας, προκειμένου να διερευνηθεί αν υπήρξε σκοπιμότητα στη φάση που στοίχισε τον τίτλο.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα