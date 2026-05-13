Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και δείχνει τον τερματοφύλακα της Αλ Νασρ να συνομιλεί χαμηλόφωνα με παίκτες της Αλ Χιλάλ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και… κύμα θεωριών συνωμοσίας στη Σαουδική Αραβία.

Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν πολύ κοντά στην κατάκτηση του τίτλου, όμως ένα σοβαρό λάθος του Μπέντο στα τελευταία λεπτά του αγώνα με την Αλ Χιλάλ κόστισε στην ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο την ευκαιρία να «κλειδώσει» το πρωτάθλημα.

الخاين بينتو يتفق مع لاجامي قال حطها في يدي وازهلها لازم التحقيق والذهاب الى الشرطه 😉 لازم ينسجن مع مدافع الخليج😉 pic.twitter.com/OPdVhatOC4 — سافيتشه القحطاني (@7f7_i) May 13, 2026

Συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος γκολκίπερ έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του έπειτα από δυνατό πλάγιο του Λαζάμι, πρώην παίκτη της Αλ Νασρ, με το περιστατικό να κρίνει ουσιαστικά την εξέλιξη του αγώνα.

THE AL NASSR GOALKEEPER HAS JUST SCORED AN OWN GOALL!! RONALDO HAS BOTTLED IT AGAIN 😂😂😂pic.twitter.com/wdcibv7e3s — MC (@CrewsMat10) May 12, 2026

Το επίμαχο βίντεο που δείχνει τους εμπλεκόμενους να συνομιλούν λίγο πριν τη φάση έγινε γρήγορα viral, με μερίδα οπαδών της Αλ Νασρ να αφήνει αιχμές για πιθανή προσυνεννόηση. Μάλιστα, αρκετοί ζήτησαν ακόμη και παρέμβαση της λίγκας, προκειμένου να διερευνηθεί αν υπήρξε σκοπιμότητα στη φάση που στοίχισε τον τίτλο.