Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού συνεχίζονται, καθώς την Τετάρτη (13/05) οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική των Play Offs της Super League.

Μετά την ισοπαλία απέναντι στον ΠΑΟΚ, η ομάδα του Πειραιά εξακολουθεί να διεκδικεί τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος και θέλει να ολοκληρώσει τη σεζόν πάνω από τους Θεσσαλονικείς στη βαθμολογία.

Ο Ντάνι Γκαρθία στάθηκε στη σημασία της δεύτερης θέσης, τονίζοντας ότι οι «ερυθρόλευκοι» οφείλουν να κλείσουν τη χρονιά με θετικό τρόπο και υψηλή απόδοση.

Για το πρωτάθλημα που χάθηκε:

Φέτος χάσαμε κάποια παιχνίδια που πέρσι είχαμε καταφέρει να κερδίσουμε. Σε γενικές γραμμές αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Αφήσαμε την δουλειά για το τέλος. Ήρθαμε με μεγάλη αυτοπεποίθηση να παίξουμε στα πλέι-οφ όμως δεν τα καταφέραμε.

Για τον στόχο της δεύτερης θέσης:

Τώρα πρέπει σίγουρα να κερδίσουμε τα δύο ματς που απομένουν. Τα ντέρμπι έχουν πάντα ιδιαίτερο χαρακτήρα για τους φιλάθλους μας.

Κυρίως πρέπει να ξεκινήσουμε νικώντας την Τετάρτη για να τους δώσουμε λίγη χαρά και νομίζω πως αν παίξουμε όπως στα τελευταία παιχνίδια, θα τα καταφέρουμε.

Για το τελευταίο ματς της σεζόν στο «Γ. Καραϊσκάκης»:

Ξέρουμε πως όλο είναι λυπημένοι, όπως είμαστε και εμείς, όμως θα είναι σημαντικό να κερδίσουμε στο τελευταίο μας φετινό παιχνίδι στο γήπεδο μας.

Παίζουμε ποδόσφαιρο για να δίνουμε λίγη χαρά στον κόσμο και αυτό θέλουμε να κάνουμε την Τετάρτη.