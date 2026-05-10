Η Ρέιντζερς μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και απείλησε νωρίς, πριν καταφέρει να πάρει προβάδισμα στο 9ο λεπτό με τον Μουρ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την αναστάτωση στην περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Η απάντηση της Σέλτικ ήταν άμεση, με τους γηπεδούχους να ανεβάζουν ρυθμό και να βρίσκουν το γκολ της ισοφάρισης στο 23’. Μετά από όμορφη συνεργασία στην περιοχή, ο Γιάνγκ ολοκλήρωσε ιδανικά τη φάση και έκανε το 1-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος.

Στην επανάληψη, η Σέλτικ κυριάρχησε απόλυτα και «καθάρισε» το ντέρμπι μέσα σε λίγα λεπτά. Στο 53’ ο Μαέντα ολοκλήρωσε από κοντά τη φάση για το 2-1, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ με ανάποδο ψαλίδι, γράφοντας το 3-1 και ξεσηκώνοντας το «Σέλτικ Παρκ».

Η Ρέιντζερς προσπάθησε να αντιδράσει στα τελευταία λεπτά, όμως δεν μπόρεσε να βρει λύσεις απέναντι στην οργανωμένη άμυνα των γηπεδούχων.

Οι προσπάθειες των Τσερμίτι και Τζίγκα δεν άλλαξαν την εικόνα του αγώνα, ενώ στο φινάλε η κεφαλιά του Μιόφσκι σταμάτησε στο δοκάρι.

Έτσι, η Σέλτικ κράτησε το υπέρ της σκορ μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και πήρε μια νίκη που διατηρεί «ζωντανή» τη μάχη του τίτλου μέχρι την τελευταία αγωνιστική.