Η νίκη της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ έχει βάλει ένα «στοπ» για το ποιος θα βρεθεί αντιμέτωπος με την Ρεάλ Μαδρίτης στο ίδιο γήπεδο στο Final Four της Αθήνας. Στον άλλο ημιτελικό, ο Ολυμπιακός θα βρει μπροστά του την Φενέρμπαχτσε, η οποία νίκησε την Ζάλγκιρις στην Λιθουανία και έκανε το 3-1 στην σειρά.

Οι ώρες των ημιτελικών έχουν οριστεί για την Παρασκευή 22 Μαΐου για τις 18:00 και 21:00, χωρίς όμως να έχει ανακοινωθεί πιο ζευγάρι θα παίξει πρώτο και ποιο δεύτερο. Η ώρα του τελικού θα είναι στις 21:00, δύο μέρες μετά τους ημιτελικούς.

Όμως, όπως γίνεται κάθε χρόνο σχεδόν η λογική λέει ότι το ζευγάρι της ομάδας που τερμάτισε πρώτη στην Regular Season είναι αυτό που «ανοίγει» το Final Four. Οπότε ο Ολυμπιακός θα παίξει στις 18:00 και το άλλο ζευγάρι στις 21:00, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμα ακριβής ενημέρωση από την EuroLeague.

Το πρόγραμμα του Final Four

Παρασκευή 22 Μαΐου

18:00 Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

21:00 Νικητής του Βαλένθια ή Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης

Κυριακή 24 Μαΐου

21:00 Νικητής πρώτου ημιτελικού – Νικητής δεύτερου ημιτελικού