Με ώριμη εμφάνιση και απόλυτη πειθαρχία στο παιχνίδι της, η Παρί Σεν Ζερμέν απέσπασε ισοπαλία 1-1 στην έδρα της Μπάγερν Μονάχου και, σε συνδυασμό με το 5-4 του πρώτου αγώνα, εξασφάλισε την πρόκριση για δεύτερη διαδοχική φορά στον τελικό του Champions League.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε παρουσιάστηκε άψογα οργανωμένη, με τον Ουσμάν Ντεμπελέ να βρίσκει ξανά δίχτυα και να βάζει τις βάσεις για τη μεγάλη πρόκριση. Πλέον, οι Παριζιάνοι θα διεκδικήσουν το τρόπαιο απέναντι στην Άρσεναλ, με στόχο το back-to-back.

Η Μπάγερν κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση με τον Χάρι Κέιν στις καθυστερήσεις, όμως δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την ανατροπή, ενώ είχε έντονα παράπονα από τη διαιτησία για κρίσιμες φάσεις μέσα στο παιχνίδι.

Το ματς

Η Παρί μπήκε δυνατά και άνοιξε νωρίς το σκορ, όταν ο Κβαρατσκέλια δημιούργησε από τα αριστερά και ο Ντεμπελέ τελείωσε ιδανικά τη φάση. Η Μπάγερν προσπάθησε να αντιδράσει, πήρε την κατοχή και πίεσε, δημιουργώντας ευκαιρίες κυρίως με Ολίσε και Ντίαζ, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για πέναλτι σε χέρι του Νέβες στο πρώτο μέρος, σε μια φάση που προκάλεσε αρκετή ένταση, ενώ και συνολικά είχαν παράπονα από τις αποφάσεις του διαιτητή.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Παρί διαχειρίστηκε εξαιρετικά τον ρυθμό, «μπλοκάροντας» την ανάπτυξη της Μπάγερν και απειλώντας στην κόντρα. Ο Νόιερ κράτησε την ομάδα του με σημαντικές αποκρούσεις, όμως οι Γερμανοί δυσκολεύονταν να βρουν καθαρές ευκαιρίες.

Τελικά, η Μπάγερν βρήκε το γκολ της ισοφάρισης με τον Κέιν στο φινάλε, αλλά ήταν αργά, με την Παρί Σεν Ζερμέν να πανηγυρίζει μια μεγάλη πρόκριση μέσα στο Μόναχο.