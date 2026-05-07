Με σοβαρότητα και τακτική συνέπεια, η Παρί Σεν Ζερμέν απέσπασε 1-1 στο Μόναχο απέναντι στην Μπάγερν και, σε συνδυασμό με τη νίκη της με 5-4 στο πρώτο παιχνίδι, πήρε την πρόκριση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό του Champions League.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε παρουσιάστηκε καλά διαβασμένη και αποτελεσματική, με τον Ουσμάν Ντεμπελέ να σκοράρει ξανά και να οδηγεί την Παρί στην τελική ευθεία της πρόκρισης. Έτσι, οι Γάλλοι θα διεκδικήσουν το τρόπαιο απέναντι στην Άρσεναλ, με στόχο να διατηρήσουν τα σκήπτρα τους στην Ευρώπη.

Δείτε τα highlights