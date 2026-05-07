Έντονο ήταν το φινάλε της τρίτης περιόδου στο Game 3 της σειράς Παναθηναϊκός – Βαλένθια, ο Εργκίν Αταμάν και ο Πέδρο Μαρτίνεθ ήρθαν σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση μπροστά στους διαιτητές, με την κατάσταση να ξεφεύγει άμεσα και να καταλήγει στην αποβολή και των δύο προπονητών, σε μια από τις πιο «καυτές» στιγμές της σειράς των playoffs της EuroLeague.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο τεχνικός της Βαλένθια τοποθετήθηκε για το περιστατικό σε ισπανικό τηλεοπτικό δίκτυο, αφήνοντας αιχμές τόσο για τη συμπεριφορά του Αταμάν όσο και για τον τρόπο που, σύμφωνα με τον ίδιο, επηρεάζεται το διαιτητικό έργο στη διάρκεια της αναμέτρησης.