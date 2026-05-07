Έντονο ήταν το φινάλε της τρίτης περιόδου στο Game 3 της σειράς Παναθηναϊκός – Βαλένθια, ο Εργκίν Αταμάν και ο Πέδρο Μαρτίνεθ ήρθαν σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση μπροστά στους διαιτητές, με την κατάσταση να ξεφεύγει άμεσα και να καταλήγει στην αποβολή και των δύο προπονητών, σε μια από τις πιο «καυτές» στιγμές της σειράς των playoffs της EuroLeague.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο τεχνικός της Βαλένθια τοποθετήθηκε για το περιστατικό σε ισπανικό τηλεοπτικό δίκτυο, αφήνοντας αιχμές τόσο για τη συμπεριφορά του Αταμάν όσο και για τον τρόπο που, σύμφωνα με τον ίδιο, επηρεάζεται το διαιτητικό έργο στη διάρκεια της αναμέτρησης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

«Νιώθω γλυκόπικρα. Γλυκά επειδή νικήσαμε και πικρά επειδή αποβλήθηκα. Κουραστήκαμε επειδή στα δύο ματς στη Βαλένθια, ο Αταμάν, μαέστρος στο να κοντρολάρει καταστάσεις, προκάλεσε τεχνικές ποινές τη στιγμή που ελέγχαμε το παιχνίδι και παίζαμε καλά και στη συνέχεια οι διαιτητές άλλαξαν τις αποφάσεις τους.

Είπα στους διαιτητές ότι δεν είναι σωστό αυτό και πρέπει να είναι δίκαιοι. Εκεί… τρελάθηκε και αποβληθήκαμε αμφότεροι. Βγήκαμε και οι δύο από την περιοχή των προπονητών.

Δεν έκανα κανένα σχόλιο για τους διαιτητές. Απλά δεν ήθελα να τον αφήσω να επηρεάσει το παιχνίδι όπως έκανε στα πρώτα δύο ματς στην Ισπανία».

