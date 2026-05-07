Ο Αζουόλας Τουμπέλις ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Ζάλγκιρις Κάουνας στη νίκη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, οδηγώντας τη λιθουανική ομάδα στο 2-1 της σειράς και κρατώντας την «ζωντανή» στη μάχη της πρόκρισης στο Fianl Four της Αθήνας.

Ο διεθνής φόργουορντ πραγματοποίησε κορυφαία εμφάνιση στο τρίτο παιχνίδι των playoffs της EuroLeague, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 26 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 μπλοκ.

Οι επιδόσεις του τού χάρισαν 31 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, επίδοση που ήταν η υψηλότερη ανάμεσα σε όλους τους παίκτες των Game 3.

Η παρουσία του Τουμπέλις αποδείχθηκε καθοριστική για τη Ζάλγκιρις, η οποία μείωσε τη σειρά απέναντι στη Φενέρμπαχτσε σε 2-1 και συνεχίζει να ελπίζει σε ανατροπή και πρόκριση στο Final Four.