Ο Ματίας Αλμέιδα και ο Έρικ Λαμέλα βρέθηκαν στο Παρίσι, απολαμβάνοντας μια σύντομη απόδραση στη γαλλική πρωτεύουσα μαζί με στενούς φίλους και συνεργάτες.

Οι δύο Αργεντινοί εκμεταλλεύτηκαν τον ελεύθερο χρόνο τους για να περιηγηθούν στην πόλη, να γνωρίσουν εμβληματικά σημεία και να ζήσουν την ατμόσφαιρα της «Πόλης του Φωτός», σε ένα ταξίδι πιο χαλαρό.

Στο πρόγραμμα τους υπήρχε και ποδοσφαιρική εμπειρία, καθώς παρακολούθησαν από κοντά αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν, μπαίνοντας στο κλίμα ενός μεγάλου ευρωπαϊκού ματς και της ιδιαίτερης ατμόσφαιρας της εξέδρας.

Ο Λαμέλα μάλιστα μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι του στα social media, δείχνοντας στιγμές από τη βόλτα τους στο Παρίσι και την παραμονή τους στη γαλλική πρωτεύουσα.