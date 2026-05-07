Μία ιστορική διαδρομή εννέα δεκαετιών γιορτάζει ο ΑΟ Σπόρτιγκ, με τον σύλλογο να παρουσιάζει το επετειακό του έμβλημα για τη συμπλήρωση 90 χρόνων από την ίδρυσή του.

Ο ιστορικός σύλλογος των Πατησίων, που ιδρύθηκε από Κωνσταντινουπολίτες και αποτέλεσε ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια της ιστορίας του ελληνικού μπάσκετ, κάνει ένα νέο ξεκίνημα, έχοντας πλέον νέα διοίκηση και στόχο την επιστροφή του στα υψηλά επίπεδα του αθλήματος.

Το νέο επετειακό σήμα συμβολίζει τη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον, διατηρώντας ζωντανές τις ρίζες και τα χαρακτηριστικά χρώματα που συνόδευσαν τον ΑΟ Σπόρτιγκ στη μακρά πορεία του. Παράλληλα, αποτυπώνει τη φιλοδοξία του συλλόγου για αναγέννηση, πρόοδο και ισχυρότερη σύνδεση με τον κόσμο του.

Με σεβασμό στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ και σε όλους όσοι συνέβαλαν στη διαδρομή του συλλόγου, ο ΑΟ Σπόρτιγκ ετοιμάζει σειρά δράσεων και εκδηλώσεων για τα 90ά του γενέθλια, οι οποίες θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Η ανακοίνωση του ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ

«Ο ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ παρουσιάζει το επετειακό έμβλημα για τα 90 χρόνια ιστορίας του συλλόγου

Η Κωνσταντινούπολη ήταν ο τόπος γέννησής του, όμως η Αθήνα και τα Πατήσια, το σημείο στο οποίο βρίσκεται μέχρι και σήμερα το κλειστό γήπεδό του, ήταν το πολύ μακρινό 1936 η αρχή για να γράψει ο ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ. Με έναν τρόπο ξεχωριστό. Ρομαντικό.

Εννέα δεκαετίες μετά, με νέα διοίκηση και με στόχο την επιστροφή στο κορυφαίο επίπεδο, ο ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ γιορτάζει τα 90α γενέθλιά του παρουσιάζοντας το επετειακό του έμβλημα. Ένα έμβλημα που καλωσορίζει το παρόν, κοιτάζει στο μέλλον, χωρίς όμως να ξεχνάει το παρελθόν.

Με αναφορά στους Κωνσταντινουπολίτες που έκαναν το 1924 την αρχή και με τα χρώματα να παραμένουν ανεξίτηλα στο πέρασμα του χρόνου, το επετειακό έμβλημα ήρθε για να ορίσει το νέο ξεκίνημα, την αποφασιστικότητα για σκληρή δουλειά και τη σύνδεση με τον κόσμο.

Με σεβασμό σε όσα καταγράφηκαν στα βιβλία της ιστορίας του ελληνικού μπάσκετ και με ενθουσιασμό για όσα θα έρθουν, ο ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ τιμά όσους τον υποστήριξαν, έγιναν μέρος της ιστορίας και βοήθησαν το άθλημα να αναπτυχθεί.

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν δράσεις για τα 90α γενέθλια του συλλόγου».