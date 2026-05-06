Πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ επέβαλε η ΔΕΑΒ στον ΠΑΟΚ, για φθορές που σημειώθηκαν στον τελικό του Κύπελλο Ελλάδας στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Σύμφωνα με την έκθεση των αρμόδιων αρχών, οπαδοί του «Δικεφάλου του Βορρά» προκάλεσαν ζημιές σε καθίσματα του γηπέδου κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Η απόφαση της ΔΕΑΒ έρχεται ως συνέπεια των καταγεγραμμένων περιστατικών, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να καλείται να καταβάλει το συγκεκριμένο ποσό για τις φθορές που προκλήθηκαν.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

«Αφού έλαβε υπόψη της τις εκθέσεις των παρατηρητών της ΔΕΑΒ, από τις οποίες προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΟΦΗ, στις 25/04/2026 στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου, για τον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών, που διοργανώνει η ΕΠΟ, περιόδου 2025/2026, έλαβε χώρα από φιλάθλους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ καταστροφή περίπου εκατόν εξήντα (160) καθισμάτων στις κερκίδες (θύρες) 31-42 του βορείου πετάλου του ως άνω Σταδίου,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 34/2026 Απόφασή της, σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€).