Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε για σχεδόν 30 λεπτά σε δύσκολη θέση απέναντι στη Βαλένθια, όμως κατάφερε να επιστρέψει από το -16 στο 33’, χωρίς όμως να ολοκληρώσει την ανατροπή, καθώς στα κρίσιμα σουτ στο φινάλε ήταν άστοχος και ηττήθηκε με 87-92, με τους Ισπανούς να ισοφαρίζουν τη σειρά σε 2-2 και να τη στέλνουν σε Game 4.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Βαλένθια να επιβάλλει τον ρυθμό της, βρίσκοντας λύσεις στο τρανζίσιον και εκμεταλλευόμενη τα λάθη του Παναθηναϊκού, που έκλεισε το πρώτο ημίχρονο πίσω στο σκορ με 39-52. Στην τρίτη περίοδο οι φιλοξενούμενοι εκτόξευσαν τη διαφορά μέχρι και το +19 (43-62), δείχνοντας να ελέγχουν πλήρως την αναμέτρηση.

Ο Παναθηναϊκός όμως αντέδρασε. Με τον Οσμάν να δίνει σκορ, τον Ρογκαβόπουλο να έρχεται από τον πάγκο με ενέργεια και τον Σορτς να πιέζει στην άμυνα, οι «πράσινοι» έτρεξαν επιμέρους σερί και μείωσαν στους 11 (56-67), ενώ λίγο αργότερα έριξαν τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου (66-75).

Στην τελευταία περίοδο το ματς έγινε θρίλερ. Ο Παναθηναϊκός πλησίασε μέχρι και τους 5 πόντους (85-90), με τον Ρογκαβόπουλο να βρίσκει μεγάλα καλάθια και τον Σορτς να δίνει μάχες στην άμυνα, όμως τα συνεχόμενα άστοχα τρίποντα στο φινάλε δεν επέτρεψαν την ανατροπή.

Η Βαλένθια άντεξε στην πίεση και, παρά την «πράσινη» αντεπίθεση, κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος και πήρε τη νίκη, στέλνοντας τη σειρά σε τέταρτο παιχνίδι.

Δεκάλεπτα: 18-24, 39-52, 66-75, 87-92