Tα play offs της Super League συνεχίζονται την ερχόμενη Κυριακή (10/5, 19:30) με την 4η αγωνιστική, όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την ΚΕΔ να ανακοινώνει τους ορισμούς των διαιτητών στα δύο ντέρμπι.
Oι διαιτητές της αγωνιστικής σε play offs και play outs στη Super League
Βόλος-Λεβαδειακός: Γιουματζίδης (Κωνσταντίνου, Κομισοπούλου, 4ος Μπακογιάννης, VAR: Κουμπαράκης, Φωτιάς)
Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Σάντσεθ Μαρτίνεθ (Καμπανιέρο Μαρτίνεθ, Λόπεθ Μιρ, 4ος Τσακαλίδης, VAR: Μουνουέρα, Γκαρθία)
ΑΕΚ-Παναθηναϊκός: Όσμερς (Σάαλ, Γκίντερ, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Ραφάλσκι, Χανσλμπάουερ)
Πανσερραϊκός-Κηφισιά: Παπαδόπουλος (Μάτσας, Πάτρας, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Πολυχρόνης, Τσακαλίδης)
AEΛ Novibet -Αστέρας ΑΚΤΟR: Ευαγγέλου (Αρμακόλας, Χριστοδούλου, 4ος Μόσχου, VAR: Κατσικογιάννης, Ζαμπαλάς)
Ατρόμητος-Παναιτωλικός: Ματσούκας (Κολλιάκος, Μηνούδης, 4ος Κουκουλάς, VAR: Βεργέτης, Φωτιάς)