Σιμεόνε: «Αν αποκλειστήκαμε, είναι επειδή η Άρσεναλ άξιζε να προκριθεί, όχι από τη διαιτησία»
Η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό του Champions League, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 από την Άρσεναλ στο «Emirates». Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής των «ροχιμπλάνκος», Ντιέγκο Σιμεόνε, τοποθετήθηκε στη συνέντευξη Τύπου, ξεκαθαρίζοντας: «Δεν θα επικεντρωθώ σε κάτι απλό όπως το περιστατικό με τον Γκριεζμάν. Είναι προφανές, ήταν […]
Με βαθιά θλίψη έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Σταύρου Τσώχου, ο οποίος «έφυγε» σε ηλικία 89 ετών. Όπως έγινε γνωστό, ο Σταύρος Τσώχος έφυγε από τη ζωή, σκορπίζοντας θλίψη στη δημοσιογραφική οικογένεια, που αποχαιρετά έναν άνθρωπο με μακρά και σημαντική πορεία στον χώρο. Η πορεία του στον αθλητισμό ξεκίνησε αρχικά ως ποδοσφαιριστής, προτού […]
Ρεάλ Μαδρίτης: Αποκαλύφθηκε χαστούκι του Ρούντιγκερ στον Καρέρας – Η απάντηση του Ισπανού
Νέα δεδομένα για το κλίμα που επικρατεί στη Ρεάλ Μαδρίτης φέρνουν στο προσκήνιο ισπανικά δημοσιεύματα, τα οποία αποκαλύπτουν έντονο επεισόδιο μεταξύ των Αντόνιο Ρούντιγκερ και Άλβαρο Καρέρας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Ρούντιγκερ φέρεται να χαστούκισε τον Ισπανό μπακ κατά τη διάρκεια προπόνησης στο Βαλντεμπέδας τον Απρίλιο, σε μια περίοδο όπου η ομάδα προσπαθούσε να […]
Το τρολάρισμα του Γιανάι στη Ρεάλ: «Το να κάνεις check out πριν το ματς, δεν είναι και πολύ καλή ιδέα»
Η Χάποελ Τελ Αβίβ κατάφερε να επιστρέψει στη σειρά απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, μειώνοντας σε 2-1 και κρατώντας «ζωντανές» τις ελπίδες της για πρόκριση. Ωστόσο, το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ, Όφερ Γιανάι, προχώρησε σε μια ανάρτηση με σαφείς αιχμές προς τη Ρεάλ, ανεβάζοντας φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης […]
Αδύναμες και… άγνωστες ομάδες στον δρόμο του Παναθηναϊκού – Oι πιθανοί αντίπαλοι στην Ευρώπη
Ο Παναθηναϊκός θα μπει στη νέα ευρωπαϊκή σεζόν, έχοντας ως μεγάλο πλεονέκτημα τον υψηλό συντελεστή του (29.250 βαθμοί), που τον κατατάσσει στους ισχυρούς των προκριματικών του Conference League. Οι «πράσινοι» θα αρχίσουν από τον 2ο προκριματικό γύρο στις 23 Ιουλίου και, με βάση τα σημερινά δεδομένα, θα είναι ισχυροί μέχρι και τα πλέι οφ. Μάλιστα, […]