Ίσως η πιο περίεργη σειρά γεγονότων σημειώθηκαν σε αγώνα του πρωταθλήματος Αιθιοπίας στην Αφρική.

Η φάση ξεκίνησε όταν η μπάλα γύρισε στον τερματοφύλακα ενός εκ των δύο ομάδων και αυτός προσπάθησε να την πιάσει με το χέρι. Όμως, η στρογγυλή θεά του «έφυγε» με αποτέλεσμα να χρειαστεί να τρέξει ώστε να την πιάσει ξανά. Το κατάφερε, όμως… εκείνη την στιγμή αποφάσισε και κάτι άλλο.

Ενώ είχε πιάσει κανονικά την μπάλα, ο κίπερ έκανε ένα front flip, χωρίς καμία απολύτως αιτία. Το αποτέλεσμα; Βρήκε τον επιθετικό με τις τάπες και ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι.

Όμως ο ρέφερι έμεινε εκεί. Ο τερματοφύλακας δεν δέχθηκε καν κάρτα, παρόλο που ο κανονισμός λέει ξεκάθαρα πως σε τέτοιου είδους μαρκαρίσματα η τιμωρία είναι η απευθείας κόκκινη κάρτα.

Για την ιστορία, η αντίπαλη ομάδα δεν κέρδισε κάτι από αυτό, καθώς αστόχησε στο πέναλτι!