Ο Ολυμπιακός νίκησε μέσα στην έδρα της την ΑΕΚ, επικρατώντας με 36-29 και φέρνοντας τη σειρά στα ίσα (1-1).

Στην αναμέτρηση που διεξήχθη στο Καματερό, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον έλεγχο σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους, την ώρα που η Ένωση δυσκολευόταν να ακολουθήσει. Παρά την προσπάθεια αντεπίθεσης στο φινάλε, η διαφορά είχε ήδη ανοίξει σημαντικά υπέρ της ομάδας του Πειραιά.

Ο αγώνας

Η ΑΕΚ μπήκε πιο δυνατά στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, όμως ο Ολυμπιακός δεν άργησε να αντιδράσει και πολύ γρήγορα πήρε τον έλεγχο του ρυθμού. Οι «ερυθρόλευκοι» εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη της γηπεδούχου ομάδας και άρχισαν να χτίζουν διαφορά από νωρίς.

Ο Σλίσκοβιτς και ο Κανετέ αποτέλεσαν σταθερές πηγές απειλής για την άμυνα της Ένωσης, βρίσκοντας συνεχώς σκορ στο πρώτο μέρος. Ο Ολυμπιακός διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα, φτάνοντας μάλιστα να προηγηθεί και με +7, χωρίς να επιτρέπει στην ΑΕΚ να πλησιάσει ουσιαστικά στο σκορ. Λίγο πριν το ημίχρονο, ο Παναγιώτου έβγαλε μια γρήγορη αντεπίθεση και μείωσε σε 12-18, που ήταν και το σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Στην επανάληψη, η εικόνα δεν διαφοροποιήθηκε. Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά με δύο γρήγορα γκολ από τον Παπάζογλου, ενώ η ΑΕΚ προσπάθησε να περιορίσει τα λάθη της, χωρίς όμως να καταφέρει να ακολουθήσει τον ρυθμό των φιλοξενούμενων. Μέσα στα πρώτα πέντε λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, οι Πειραιώτες είχαν εκτοξεύσει τη διαφορά στο +9 (13-22), συνεχίζοντας να πιέζουν διαρκώς την εστία του Ματέους, που ξεχώρισε παρά την πίεση.

Στη συνέχεια η διαφορά άνοιξε ακόμη περισσότερο, με τον Αλέξη Αλβανό να προσπαθεί να οργανώσει την αντίδραση της ομάδας του. Ο Γκαρέν πήρε πρωτοβουλίες και σημείωσε τρία διαδοχικά τέρματα, όμως η προσπάθειά του δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει η εικόνα του αγώνα.

Η ΑΕΚ έβγαλε μια τελική αντίδραση στο φινάλε, όμως ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος και πήρε τη νίκη με 29-36, κάνοντας το break και ισοφαρίζοντας τη σειρά σε 1-1.