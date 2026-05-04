Η Μονακό συνεχίζει στην κορυφή του γαλλικού πρωταθλήματος, επικρατώντας της Στρασμπούργκ με 118-114 στην παράταση, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής, λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί τον Ολυμπιακό για τον τρίτο αγώνα των playoffs της Euroleague.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Μάικ Τζέιμς με 21 πόντους, όσους σημείωσε και ο Στραζέλ, ενώ ο Νεμάνια Νέντοβιτς πρόσθεσε 20 σε μια παραγωγική βραδιά για την ομάδα του Πριγκιπάτου.

Από την πλευρά της Στρασμπούργκ, που βρίσκεται στο 17-11, ξεχώρισε ο Μάρκους Κιν με 34 πόντους, ενώ οι Εντογέ και Μάικ Ντέιβις Τζούνιορ είχαν από 23.