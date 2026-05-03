Κρίσιμο γκολ πέτυχε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης στο ματς της Βόλφσμπουργκ με τη Φράιμπουργκ. Για την 32η αγωνιστική της Bundesliga, ο Έλληνας στόπερ των “λύκων” άνοιξε το σκορ στο 55ο λεπτό του αγώνα με κεφαλιά-οβίδα, έπειτα από το κόρνερ του Κρίστιαν Έρικσεν.

Η Φράιμπουργκ ισοφάρισε στο 75′ τον αγώνα, ο οποίος είναι σε εξέλιξη.

Αυτό ήταν το 3ο φετινό γκολ του Κουλιεράκη στο γερμανικό πρωτάθλημα. Τα προηγούμενα ήταν με την Ντόρτμουντ (1-2) στην 21η αγωνιστική και με τη Χόφενχαϊμ (1-1) στην 26η αγωνιστική. Συνολικά μετρά 57 ματς και 3 γκολ στην κατηγορία.