Οι Νιου Γιορκ Νικς διέλυσαν τους Ατλάντα Χοκς με το εντυπωσιακό 140-89, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή τους στα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA.

Η εξέλιξη του αγώνα κρίθηκε ουσιαστικά από πολύ νωρίς, καθώς οι γηπεδούχοι επέβαλαν τον ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά, «εκτοξεύοντας» τη διαφορά στο +25 (40-15) ήδη από την πρώτη περίοδο. Το προβάδισμα συνέχισε να μεγαλώνει όσο περνούσε η ώρα, με τους Χοκς να μην μπορούν σε κανένα σημείο να αντιδράσουν.

Η αναμέτρηση, πάντως, δεν κύλησε χωρίς εντάσεις. Στη δεύτερη περίοδο σημειώθηκε επεισόδιο, όταν οι Μίτσελ Ρόμπινσον και Ντάισον Ντάνιελς αντάλλαξαν βαριές κουβέντες, πριν η κατάσταση ξεφύγει και οδηγηθούν σε συμπλοκή. Οι δύο παίκτες αποβλήθηκαν, με τους συμπαίκτες τους να παρεμβαίνουν άμεσα και να αποτρέπουν την περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης.