Ο Ντομαγκόι Βίντα θα παραμείνει στην ΑΕΚ και τη νέα σεζόν, καθώς επιτεύχθηκε συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών, η οποία ανακοινώθηκε επίσημα την Τετάρτη.

Την επόμενη ημέρα, η ΠΑΕ ΑΕΚ παρουσίασε ένα ευρηματικό και ευχάριστο βίντεο με πρωταγωνιστή τον Κροάτη αμυντικό. Στο συγκεκριμένο clip, μικρά παιδιά συμμετέχουν σε μια… ξεχωριστή «εξέταση» με θέμα την ΑΕΚ, έχοντας ως «καθηγητή» τον Μελέτη Ηλία.

Η μεγάλη έκπληξη για τους μικρούς μαθητές έρχεται όταν εμφανίζεται ο Βίντα, λίγο μετά την επέκταση του συμβολαίου του, χαρίζοντας τους μια αξέχαστη στιγμή.