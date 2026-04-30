Μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή εκτυλίχθηκε πριν από τη σέντρα της πρώτης αναμέτρησης των ημιτελικών του Europa Conference League, με τους ποδοσφαιριστές της Σαχτάρ Ντόνετσκ να στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα.

Οι παίκτες της ουκρανικής ομάδας βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο έχοντας στους ώμους τους σημαίες της Ουκρανίας, σε μια συμβολική κίνηση λίγο πριν από το πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας.

Η εικόνα αυτή ξεπέρασε τα όρια του αθλητισμού, λειτουργώντας ως υπενθύμιση της δύσκολης κατάστασης που εξακολουθεί να βιώνει η χώρα τους, λόγω του πολέμου που επηρεάζει κάθε πτυχή της καθημερινότητας.

Η Σαχτάρ, άλλωστε, δεν αγωνίζεται εντός συνόρων, καθώς αναγκάζεται να δίνει τα «εντός έδρας» παιχνίδια της εκτός χώρας, με την Πολωνία να αποτελεί τη βάση της για τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.