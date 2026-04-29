Ο Μιχάιλο Μούντρικ της Τσέλσι βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές συνέπειες, καθώς η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FA) του επέβαλε ποινή αποκλεισμού τεσσάρων ετών για παραβίαση των κανονισμών περί ντόπινγκ.

Η ποινή θεωρείται η ανώτατη για τέτοιου είδους παράβαση, με αποτέλεσμα ο Ουκρανός εξτρέμ να προχωρήσει άμεσα σε έφεση στο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS).

Η διαδικασία εξετάζεται ήδη, ενώ η πλευρά του ποδοσφαιριστή ελπίζει σε μείωση ή και πλήρη ανατροπή της απόφασης. Αν αυτή παραμείνει σε ισχύ, ο Μούντρικ θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.