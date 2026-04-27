Ο Κώστας Μανωλάς πανηγύρισε με τον Πανναξιακό την κατάκτηση του Κυπέλλου Κυκλάδων, μετά από έναν εντυπωσιακό τελικό απέναντι στην ΑΕ Μυκόνου στην Ερμούπολη.
Η ομάδα της Νάξου, που είχε ήδη κατακτήσει το πρωτάθλημα και την άνοδο στη Γ’ Εθνική, επικράτησε στα πέναλτι με 7-6, μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια και την παράταση.
Ο Τσαρούχας απέκρουσε την εκτέλεση του Τουλίκα και χάρισε το τρόπαιο στον Πανναξιακό, ολοκληρώνοντας μια ονειρική σεζόν για τους Ναξιώτες.
