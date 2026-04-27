Μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, ο Ροντινέι ταξίδεψε στη Γαλλία, όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει δύο γνώριμα πρόσωπα, τους Γκάμπριελ Στρεφέτσα και Ρομάν Γιάρεμτσουκ.

Οι τρεις ποδοσφαιριστές πέρασαν χαλαρές στιγμές, με το κλίμα να θυμίζει… αποδυτήρια, παρά το γεγονός ότι πλέον βρίσκονται σε διαφορετικά ποδοσφαιρικά περιβάλλοντα.

Το «ερυθρόλευκο» παρεάκι έδειξε πως οι δεσμοί που δημιουργούνται εντός γηπέδων και παραμένουν ισχυροί.