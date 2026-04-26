Ολοκληρώθηκε ο 20ος Διεθνής Μαραθώνιος «Μ. Αλέξανδρος» της Θεσσαλονίκης. Συνολικά συμμετείχαν 16.500 δρομείς από κάθε γωνιά του κόσμου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη αθλητική γιορτή, χαρίζοντας μας στιγμές συγκίνησης.

Ο μαραθώνιος που ξεκίνησε σήμερα το πρωί είχε αφετηρία την Πέλλα και τερματισμό στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στους άνδρες, την κορδέλα έκοψε πρώτος ο Δημήτρης Λινάρδος με χρόνο 02:26:14, ακολουθούμενος από τον Γιώργο Μενή, ο οποίος τερμάτισε δεύτερος με 02:27:26 και ήταν ο περσινός νικητής του μαραθωνίου. Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Νικόλαος Κακούρης με 02:31:46.

Στις γυναίκες την πρώτη θέση κατέλαβε η Γεωργία Κανούτα με χρόνο 02:48:17. Δεύτερη τερμάτισε η Ντενίζ Δημάκη (2:53.45), και τρίτη η Τριανταφυλλιά Καπέτη (3:07.14).