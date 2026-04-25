Σε τελικό-θρίλερ εξελίσσεται το ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, καθώς οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση. Στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο Μαντί Καμαρά έκανε μια εκπληκτική ενέργεια στην μεγάλη περιοχή του ΟΦΗ και έστρωσε την μπάλα στον Αλεξάντερ Γιερεμέγιεφ ο οποίος εξ επαφής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
- 1
Ποιοι βγαίνουν Ευρώπη: Πώς διαμορφώνονται τα εισιτήρια της Super League, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦ
- 2
Θύμα άγριου ξυλοδαρμού ο 20χρονος γιος γνωστού ποινικολόγου στα Εξάρχεια
- 3
Φόβος για μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό: Η κρυφή ανησυχία, το τριπλό χτύπημα των Αλκυονίδων και τα ξεχασμένα
- 4
Φορολογικές δηλώσεις: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή τους - Πώς θα κερδίσετε έκπτωση φόρου
- 5
Μαρία Καρυστιανού: Μαζικές αποχωρήσεις από το κόμμα της - «Aυταρχικές συμπεριφορές» και «ακροδεξιές προσεγγί
- 6
Ο νέος σεισμικός χάρτης της Ελλάδας: Οι πέντε νέες ζώνες - Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»
- 7
Bishoftu International: To νέο αεροδρόμιο των 12,5 δισ. που αλλάζει τα δεδομένα στις διεθνείς αερομεταφορές
- 8
Κεφαλονιά: Ξεσπά ο πατέρας της Μυρτούς - Ζητά να δει το usb που παρέδωσε στις Αρχές ο 23χρονος (video)
- 9
Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία: το Ιράν ανέτρεψε τα πάντα
- 10
«Η τυρόπιτα της πεθεράς μου» - Η πεντανόστιμη συνταγή της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου
Ο ΟΦΗ στα ουράνια: Σήκωσε το Κύπελλο μετά από 39 χρόνια, η απονομή! (vid,pics)
Ύστερα από 39 χρόνια αναμονής, ο ΟΦΗ έζησε τη μεγάλη του στιγμή, με τους παίκτες της ομάδας να σηκώνουν το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στον ουρανό του Πανθεσσαλικού. Οι Κρητικοί κατέκτησαν το τρόπαιο, διαδεχόμενοι τον Ολυμπιακό, αφού επικράτησαν του ΠΑΟΚ με 3-2 στην παράταση, φτάνοντας έτσι στη δεύτερη κατάκτηση στην ιστορία τους στον θεσμό. […]
Κρήτη: Όλο το Ηράκλειο πανηγυρίζει την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ (vid)
Ο ΟΦΗ έγραψε μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του, κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδας μετά τη νίκη με 3-2 επί του ΠΑΟΚ στον τελικό που διεξήχθη στον Βόλο. Χιλιάδες φίλοι των Κρητικών βρέθηκαν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για να ζήσουν από κοντά τη μεγάλη στιγμή, όμως ακόμη περισσότεροι ήταν εκείνοι που παρακολούθησαν το παιχνίδι από το Ηράκλειο […]
Οι πανηγυρισμοί των παικτών και φιλάθλων του ΟΦΗ την στιγμή της λήξης του τελικού (vid, pics)
Πανικός ξέσπασε με την λήξη του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας που βρήκε νικητή τον ΟΦΗ με 3-2 στην παράταση (2-2 κανονική διάρκεια), με τους παίκτες και οπαδούς του ΟΦΗ να γίνονται ένα και να πανηγυρίζουν μαζί την κατάκτηση του δεύτερου Κυπέλλου στην ιστορία του κρητικού συλλόγου. Δείτε τις φωτογραφίες
Ραζβάν Λουτσέσκου: «Είναι μια σκοτεινή περίοδος, μια ντροπιαστική βραδιά»
Εμφανώς απογοητευμένος και χωρίς διάθεση για πολλά σχόλια παρουσιάστηκε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, μετά την ήττα στον τελικό του Κυπέλλου. Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 3-2 στην παράταση από τον ΟΦΗ, με τον Ρουμάνο προπονητή να δηλώνει στην Cosmote TV τη βαθιά του απογοήτευση για την έκβαση της αναμέτρησης. Όσα δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου […]
ΟΦΗ: Τα εγγυημένα έσοδα από την UEFA μετά την ευρωπαϊκή του πρόκριση
Με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και τη νίκη 3-2 επί του ΠΑΟΚ στην παράταση, ο ΟΦΗ εξασφάλισε την παρουσία του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν, ξεκινώντας από τα playoffs του Europa League και έχοντας ήδη «κλειδώσει» σημαντικά οικονομικά οφέλη από την UEFA. Ακόμα κι αν δεν καταφέρει να προκριθεί στη φάση των […]