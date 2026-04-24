Σε χρόνο-ρεκόρ, μόλις λίγων ωρών, τα εισιτήρια για το Game 3 των Play-Off της EuroLeague ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Βαλένθια στο ΟΑΚΑ εξαντλήθηκαν, δείχνοντας τη μεγάλη ανυπομονησία του κόσμου για τη σειρά.
Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκίνησε και μέσα σε λιγότερο από έξι ώρες δεν υπήρχε διαθέσιμο εισιτήριο, με το γήπεδο να ετοιμάζεται για μια «καυτή» ατμόσφαιρα στο κρίσιμο παιχνίδι της Τετάρτης 6 Μαΐου.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τόνισε ότι η στήριξη των φιλάθλων αποτελεί σημαντικό όπλο για την ομάδα, η οποία καλείται να εκμεταλλευτεί την έδρα της απέναντι σε μια ισχυρή αντίπαλο που είχε τερματίσει ψηλότερα στην κανονική περίοδο.
𝗦𝗢𝗟𝗗 𝗢𝗨𝗧: 𝗣𝗟𝗔𝗬𝗢𝗙𝗙𝗦 𝗘𝗗𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 💥🏠
In less than 6 hours, you’ve sent a clear message: Our home is ready for another battle! 🔥
The tickets for Game 3 against @valenciabasket are officially gone. Your loyalty is the force that drives us, and on Wednesday May… pic.twitter.com/B3rHb5iKYm
— Panathinaikos BC (@Paobcgr) April 24, 2026
- Κάρολαϊν Λέβιτ: Αποχωρεί από τα καθήκοντά της η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου – Τι συνέβη
- Μανώλης Μητσιάς: «Καλύτερος από μενα δεν μπορείς να γίνεις» – Η αφοπλιστική ατάκα στον γιο του
- Απίστευτη γκάφα στην Τουρκία: Ο κίπερ έχασε την τροχιά της μπάλας, βρήκε στην πλάτη του και στρώθηκε στον επιθετικό (vid)