Σε χρόνο-ρεκόρ, μόλις λίγων ωρών, τα εισιτήρια για το Game 3 των Play-Off της EuroLeague ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Βαλένθια στο ΟΑΚΑ εξαντλήθηκαν, δείχνοντας τη μεγάλη ανυπομονησία του κόσμου για τη σειρά.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκίνησε και μέσα σε λιγότερο από έξι ώρες δεν υπήρχε διαθέσιμο εισιτήριο, με το γήπεδο να ετοιμάζεται για μια «καυτή» ατμόσφαιρα στο κρίσιμο παιχνίδι της Τετάρτης 6 Μαΐου.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τόνισε ότι η στήριξη των φιλάθλων αποτελεί σημαντικό όπλο για την ομάδα, η οποία καλείται να εκμεταλλευτεί την έδρα της απέναντι σε μια ισχυρή αντίπαλο που είχε τερματίσει ψηλότερα στην κανονική περίοδο.