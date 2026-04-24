Στην συνέντευξη Τύπου πριν τον τελικό ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, ο προπονητής των Κρητικών, Χρήστος Κόντης, μίλησε για το που θα εστιάσει στον τελικό και αν επηρεάζεται από το γεγονός ότι ο τελικός θα γίνει για πρώτη φορά τόσο νωρίς στην σεζόν.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Χρήστος Κόντης

Για το ποια είναι η κατεύθυνση ενόψει του τελικού και αν υπάρχει στο μυαλό το βάρος της λαχτάρας:

«Συλλυπητήρια στην οικογένεια του ΠΑΟΚ για τους ανθρώπους που έφυγαν, κάτι μεγάλο για εμάς, ένα ιστορικό παιχνίδι, που περιμένει όλη η Κρήτη. Προσπαθήσαμε να μην έχουμε στο μυαλό μας τον τελικό και να το κάνουμε την τελευταία εβδομάδα και αυτός ήταν ο σωστός δρόμος για να έχουν καλή ψυχολογία.

Φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ, πρέπει να δούμε το ματς με αυτόν τον τρόπο. Το όνειρό μας είναι τεράστιο, αυτό που έχουμε μέσα μας είναι να παίξουμε ένα παιχνίδι, να το χαρούμε, να το παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις και στο τέλος να σηκώσουμε το τρόπαιο».

Για το πού εστιάζει στον τελικό:

«Μας προβληματίζει για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει ταλαντούχους αθλητές, που βγάζουν πράγματα που μπορούν να κερδίσουν ένα ματς. Ο ΠΑΟΚ έχει μεσοεπιθετικά παίκτες με μεγάλο ταλέντο, να έχουμε αυτοπεποίθηση, αν κρατήσουμε αρκετά την μπάλα, για να μην έχουμε την πίεση θα είναι καλύτερο. Να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι, το καλύτερο θα είναι να αποκρούσουμε τον αντίπαλο, έχοντας την μπάλα στα πόδια».

Για το timing του τελικού και εάν ήταν καλύτερο να γίνονταν το παιχνίδι μετά τη λήξη της σεζόν στο πρωτάθλημα: «Δεν είμαι σίγουρος, για τη φόρμα του πρωταθλήματος κρίνεται η 5η θέση, αν πάρουμε το Κύπελλο δεν θα έχει σημασία. Αγωνιστικά, νιώθουμε καλά είμαστε σε καλό μομέντουμ, είμαστε καλά να παίξουμε έναν τελικό και η στιγμή είναι ιδανική.

Θα φανεί αύριο στο παιχνίδι. Έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, έχοντας αυτοπεποίθηση ως ομάδα».

Για την ομάδα του ΟΦΗ, δηλώσεις έκανε και ο αρχηγός της ομάδας, Βασίλης Λαμπρόπουλος. Μίλησε για τον αν υπάρχει άγχος και το αν υπάρχει διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τον περσινό τελικό ενάντια στον Ολυμπιακό.

Οι δηλώσεις του Λαμπρόπουλου

Για το εάν υπάρχει το ίδιο άγχος που είχαν και πέρυσι, στον τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό:

«Είναι ένας τελικός, ο ΠΑΟΚ είναι δύσκολη ομάδα. Το ξέρουμε. Στις λεπτομέρειες θα κριθεί, είμαστε σε καλή αγωνιστική φόρμα, ο καλύτερος να κερδίσει».

Για τη φετινή προσέγγιση σε σχέση με πέρυσι:

«Πέρσι μας είχαν κατακλύσει τα συναισθήματα, χαθήκαμε εκεί. Πέρσι όταν χάσαμε τον τελικό, θέλαμε να μας δοθεί μία άλλη ευκαιρία.

Τα συναισθήματά μας τα έχουμε συγκρατημένα και πλέον είμαστε πιο έτοιμοι. Δεν θα μας επηρεάσει το γύρω γύρω και φέτος είμαστε σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση σε σχέση με πέρσι, όταν παίξαμε το παιχνίδι».