Η ΑΕΚ επικράτησε του Πανιωνίου με 71-57 στο κλειστό της Γλυφάδας, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, σε ένα παιχνίδι όπου κυριάρχησε κυρίως μέσα από την άμυνά της.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε ιδιαίτερα στην αμυντική προσήλωση των παικτών του, τονίζοντας πως αυτή αποτέλεσε το «κλειδί» για την κατάκτηση της νίκης.

Ο έμπειρος τεχνικός αναφέρθηκε επίσης στη σημασία του αποτελέσματος, επισημαίνοντας ότι κάθε νίκη σε αυτή τη φάση της σεζόν είναι πολύτιμη, τόσο για τη βαθμολογική θέση όσο και για τη συνολική εικόνα της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του

Για την απόδοση της ομάδας του:

“Εγω πιστεύω πως ο Πανιώνιος είχε άγχος, κάποιες εύκολες φάσεις που δεν έβαλαν καλάθι. Εμείς παίξαμε σωστή άμυνα και μας κράτησε στο παιχνίδι. Συνεχίζουμε, είχαμε ανάγκη για τη νίκη και την πήραμε”.