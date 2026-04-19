Ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε τον Ρενάτο Σάντσες αντί του Τάσου Μπακασέτα στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι “αιωνίων”, ενώ δεν υπήρξαν εκπλήξεις στις επιλογές του Ισπανού προπονητή.

Ο Λαφόν θα υπερασπιστεί την εστία των Πράσινων, στην άμυνα θα αγωνιστούν οι Ερνάντεθ, Ίνγκασον., Γεντβάι, στη μεσαία γραμμή οι Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Ρενάτο, Κυριακόπουλος, λίγο πιο μπροστά οι Ταμπόρδα και Αντίνο, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Τετέι.

Στον πάγκο του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι: Κότσαρης, Τουμπά, Κώτσιρας, Σιώπης, Μπακασέτας, Τσέριν, Κοντούρης, Παντελίδης, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς.