Η Μπάγερν Μονάχου κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο της Bundesliga, επικρατώντας 4-2 της Στουτγκάρδης στην Allianz Arena και σφραγίζοντας το 35ο πρωτάθλημα της ιστορίας της.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν στο 21ο λεπτό με τον Φούριχ, παγώνοντας προσωρινά το Μόναχο. Η αντίδραση των Βαυαρών, όμως, ήταν άμεση και εντυπωσιακή.

Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί ανέτρεψε τα δεδομένα μέσα σε λίγα λεπτά, με τους Γκερέιρο (31’), Τζάκσον (33’) και Ντέιβις (37’) να διαμορφώνουν το 3-1 πριν την ανάπαυλα, βάζοντας τις βάσεις για τη μεγάλη νίκη.

Στο 52ο λεπτό ο Χάρι Κέιν πρόσθεσε το όνομά του στους σκόρερ, γράφοντας το 4-1, ενώ ο Αντρές μείωσε στο 88’ για το τελικό 4-2.

Με τη νίκη αυτή, η Μπάγερν έφτασε τους 79 βαθμούς και εξασφάλισε μαθηματικά την κορυφή, τέσσερις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της σεζόν.

Με το τελευταίο σφύριγμα, η Allianz Arena μετατράπηκε σε σκηνικό πανηγυρισμών, με τους Βαυαρούς να γιορτάζουν ακόμη έναν τίτλο και να συνεχίζουν την προσπάθειά τους για το απόλυτο φέτος.

