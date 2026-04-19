Στις 21:00 διεξάγεται το ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των playoffs της Super League.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 1, με το ενδιαφέρον να είναι μεγάλο τόσο λόγω της βαθμολογικής σημασίας όσο και του γεγονότος ότι πρόκειται για το τελευταίο μεταξύ τους παιχνίδι στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Ο Παναθηναϊκός επιδιώκει τη νίκη προκειμένου να ενισχύσει τη θέση του στη βαθμολογία και να απομακρυνθεί από την 4η θέση, ενώ ο Ολυμπιακός θέλει το «διπλό» για να παραμείνει σε τροχιά διεκδίκησης του τίτλου.

