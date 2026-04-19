Πολύ σημαντικό τρίποντο πήρε η ΑΕΚ κόντρα στον ΠΑΟΚ καθώς επικράτησε με σκορ 3-0. Για την δεύτερη αγωνιστική των Play-Off της Stoiximan Super League, η Ένωση φάνηκε να μην είναι επηρεασμένη από τον αποκλεισμό από την Ράγιο Βαγιεκάνο την περασμένη Πέμπτη. Επικράτησε του έταιρου Δικεφάλου και αύξησε την διαφορά από τους διώκτες της κάνοντας ένα αποφασιστικό βήμα για τον τίτλο.

Με αυτογκόλ του Κεντζιόρα με κεφαλιά και δύο ωραίες ατομικές ενέργεις από Κοϊτά και Πινέδα οι κιτρινόμαυροι επικράτησαν στο ντέρμπι των Δικεφάλων.

Πώς ξεκίνησαν

Η ΑΕΚ είχε τον Στρακόσα στο τέρμα και στην άμυνα τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πενράις. Στον άξονα ήταν Πινέδα και Μαρίν, με τους Γκατσίνοβιτς, Περέιρα στα άκρα και τους Ζίνι, Βάργκα στην κορυφή της επίθεσης.

Για τον ΠΑΟΚ στο τέρμα ήταν ο Τσιφτσής και τετράδα στην άμυνα οι Σάντσες, Κετζιόρα, Λόβρεν και Μπάμπα. Οι Ζαφείρης και Οζντόεφ στον άξονα, ο Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης και τριάδα πίσω του οι Χατσίδης, Κωνσταντέλιας και Τάισον.

Μονότερμα και προβάδισμα με αυτογκόλ για την ΑΕΚ

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ο απόλυτος μονόλογος για την ΑΕΚ που δεν απειλήθηκε στιγμή από τον ΠΑΟΚ ο οποίος έμεινε αρχικά όρθιος λόγω Τσιφτσή. Ο Έλληνας τερματοφύλακας έσωσε στο 4’ το τελείωμα του Πινέδα από θέση βολής ενώ στο 19’ κράτησε το μηδέν με απίθανη διπλή επέμβαση σε πλασέ του Ζίνι και προβολή του Βάργκα.

Νικήθηκε μόνο από συμπαίκτη του, όταν στο 36’ ο Περέιρα έκανε σέντρα στην περιοχή και ο Κετζιόρα στην προσπάθειά του να διώξει έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0. Περέιρα και Γκατσίνοβιτς είχαν από μία καλή στιγμή μέχρι την ανάπαυλα ενώ ένα γκολ του Ζίνι στο 44’ ακυρώθηκε για φάουλ στον Τσιφτσή.

Γιορτή στη Φιλαδέλφεια

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με πολλές διακοπές και αλλαγές και για γίνει φάση έπρεπε να φτάσουμε στο 63’ όταν η ΑΕΚ έχασε «τρελή» ευκαιρία. Ο Περέιρα βρήκε τον Ζίνι στον χώρο, εκείνος πλάσαρε, ο Τσιφτσής απέκρουσε και στη συνέχεια της φάσης ο Περέιρα αν και μπορούσε να εκτελέσει γύρισε στον Ανγκολέζο που σάστισε και κόπηκε. Στην εξέλιξη ο Ρότα σούταρε έξω.

Ακολούθησε μία καλή στιγμή με τον Πινέδα και φτάσαμε στο 73’ όταν μετά από ωραία ομαδική προσπάθεια και ασίστ του Μεξικανού, ο Κοϊτά χόρεψε δύο αντιπάλους και με τρομερό τελείωμα έκανε το 2-0. Στο 79’ ο Κοϊτά έχασε άλλη μία μεγάλη ευκαιρία και δύο λεπτά μετά ο Πινέδα έκλεψε την μπάλα και απέναντι από τον Τσιφτσή τον εκτέλεσε για το 3-0.

Για να δούμε την πρώτη και μοναδική μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΟΚ έπρεπε να φτάσουμε στο 87’ όταν από κοντά ο Καμαρά σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι με κεφαλιά. Μέχρι το τέλος δεν συνέβη τίποτα άλλο και η ΑΕΚ πήρε μία τεράστια νίκη που τη φέρνει ακόμα πιο κοντά στον τίτλο.

Συνθέσεις

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Πένραϊς (56′ Πήλιος), Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς (56′ Κοϊτά), Περέιρα (67′ Ζοάο Μάριο), Ζίνι (86′ Κουτέσα), Βάργκα

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Μπάμπα, Λόβρεν (46′ Μιχαηλίδης), Κετζιόρα, Σάντσες (46′ Κένι), Οζντόεφ, Ζαφείρης (58′ Καμαρά), Κωνσταντέλιας, Τάισον (82′ Πέλκας), Χατσίδης (58′ Ζίβκοβιτς), Γερεμέγεφ