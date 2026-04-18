Ένα από τα πιο απολαυστικά και viral «storylines» που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια στο Sidemen Charity Match φαίνεται πως απέκτησε νέο επεισόδιο, με τον Μαξ Φος να δίνει τη δική του… απάντηση στον Μαρκ Κλάτενμπεργκ.

Ο γνωστός YouTuber, που έχει ξεχωρίσει για το ιδιαίτερο χιούμορ και τις ευφάνταστες ιδέες του, φέτος «επανήλθε» στο γήπεδο με ένα ακόμα ευρηματικό στιγμιότυπο, καίγοντας –κυριολεκτικά– την κίτρινη κάρτα που του είχε δείξει ο Άγγλος διαιτητής, σε μια σκηνή που έγινε αμέσως viral.

Η ιστορία, βέβαια, είχε ξεκινήσει από την περσινή αναμέτρηση, όταν ο Φος είχε «αντιδράσει» στην απόφαση του Κλάτενμπεργκ βγάζοντας μια UNO reverse card, σε μια από τις πιο αστείες στιγμές στην ιστορία του αγώνα για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο είχε κάνει τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και σχόλια.

Φέτος, ο YouTuber πήγε το… παιχνίδι ένα βήμα παραπέρα, δημιουργώντας ένα άτυπο «rivalry» που πλέον αποτελεί κομμάτι της ταυτότητας του event. Από τη μία ο Κλάτενμπεργκ, ένας διαιτητής με τεράστια εμπειρία που έχει περάσει και από την Ελλάδα ως επικεφαλής της ΚΕΔ, και από την άλλη ο Φος, που μετατρέπει κάθε του εμφάνιση σε… content.

Μπορεί να πρόκειται για ένα καθαρά χιουμοριστικό αφήγημα, όμως είναι ακριβώς τέτοιες στιγμές που κάνουν το Sidemen Charity Match να ξεχωρίζει, συνδυάζοντας ποδόσφαιρο, ψυχαγωγία και viral κουλτούρα σε ένα μοναδικό θέαμα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SPORTbible (@sportbible)