Σημαντικό βαθμό στην μάχη για την παραμονή του στην πρώτη κατηγορία πήρε ο Αστέρας Τρίπολης, καθώς ο αγώνας με την Κηφισιά για τα Play-Out της Super League έληξε με «λευκή» ισοπαλία. Η ομάδα της Τρίπολης πλέον δεν βρίσκεται στην τελευταία θέση, όμως θα πρέπει να περιμένει το αποτέλεσμα του Πανσερραϊκού στο Αγρίνιο ενάντια στον Παναιτωλικό.

Πρώτο ημίχρονο

Οι δύο ομάδες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με εμφανή προσοχή στο τακτικό κομμάτι, έχοντας ως πρώτο μέλημα να διασφαλίσουν το μηδέν στην άμυνα και να χτυπήσουν στις ευκαιρίες που θα προέκυπταν στην επίθεση.

Στο πρώτο ημίωρο η Κηφισιά είχε περισσότερη κατοχή και πρωτοβουλία, χωρίς όμως να καταφέρει να απειλήσει ουσιαστικά την εστία των Αρκάδων, καθώς οι προσπάθειές της δεν μετουσιώθηκαν σε καθαρές φάσεις.

Η κορυφαία στιγμή του πρώτου μέρους ήρθε στο 45’, όταν ο Κετού δοκίμασε το πόδι του, όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Ραμίρες.

Δεύτερο ημίχρονο

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, στο 54’, ο Ταβάρες μπήκε στην περιοχή από δεξιά και ανατράπηκε από τον Σιλά, με τον διαιτητή Ευαγγέλου να δείχνει αρχικά την άσπρη βούλα. Ωστόσο, μετά από εξέταση της φάσης στο VAR, διαπιστώθηκε οφσάιντ στην αρχή της φάσης και η απόφαση ακυρώθηκε.

Ο ρυθμός ανέβηκε στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν το γκολ. Στο 84’ ο Ρουκουνάκης έκλεψε ψηλά και εξαπέλυσε δυνατό σουτ, με την μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι και να απομακρύνεται πάνω στη γραμμή, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Παπαδόπουλος πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση σε κεφαλιά του Ζέρσον.

Η Κηφισιά συνέχισε να απειλεί, με τον Μπένι να δοκιμάζει το πόδι του στο 87’, ενώ στο 90+4’ μετά από εκτέλεση φάουλ και προβολή του Ζέρσον, ο Πέτκοφ βρήκε δίχτυα από κοντά. Ωστόσο, το γκολ ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται χωρίς σκορ.