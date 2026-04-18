Μεγάλο «διπλό» πανηγύρισε η Άουγκσμπουργκ μέσα στην έδρα της Λεβερκούζεν, επικρατώντας 2-1 για την 30ή αγωνιστική της Bundesliga και βάζοντας σε περιπέτειες τις «ασπιρίνες» στη μάχη για την τετράδα. Καθοριστική παρουσία είχε ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος δημιούργησε το γκολ της ισοφάρισης και έπαιξε κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της αναμέτρησης.

Η Λεβερκούζεν μπήκε καλύτερα και πήρε προβάδισμα στο 12’ με τον Σικ, έπειτα από ασίστ του Ταπσόμπα, δείχνοντας να ελέγχει τον ρυθμό. Ωστόσο, η Άουγκσμπουργκ απάντησε άμεσα, με τον Ρίντερ να σκοράρει στο 15’ μετά από εξαιρετική ενέργεια και ασίστ του Γιαννούλη, φέρνοντας το ματς σε απόλυτη ισορροπία.

Το παιχνίδι έμεινε ανοιχτό μέχρι το φινάλε, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν το νικητήριο γκολ. Τελικά, στις καθυστερήσεις (90+8’), ο Ρίντερ ευστόχησε από το σημείο του πέναλτι και χάρισε στην Άουγκσμπουργκ μια τεράστια νίκη με 2-1, που αλλάζει τα δεδομένα στην κορυφή και ρίχνει τη Λεβερκούζεν σε πίεση ενόψει της συνέχειας.

Βέρντερ Βρέμης – Αμβούργο 3-1

Σε ένα παιχνίδι με έντονο χαρακτήρα «εξάποντου» για την παραμονή, η Βέρντερ εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και πήρε καθαρή νίκη απέναντι στο Αμβούργο με 3-1. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 37’ με τον Στάγκε, όμως οι φιλοξενούμενοι απάντησαν άμεσα στο 41’ με τον Γκράτζελ, διατηρώντας το ματς σε ισορροπία στο πρώτο μέρος.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Βέρντερ μπήκε πιο αποφασιστικά και ο Στάγκε ξαναχτύπησε στο 57’ με ωραίο τελείωμα για το 2-1. Το Αμβούργο έμεινε με δέκα παίκτες στο 79’ λόγω αποβολής του Οτέλε και εκεί ουσιαστικά κρίθηκε η αναμέτρηση, με τον Πουέρτας να «σφραγίζει» τη νίκη στο 90’ γράφοντας το τελικό 3-1.

Χόφενχαϊμ – Ντόρτμουντ 2-1

Η Χόφενχαϊμ πανηγύρισε τεράστια νίκη απέναντι στη Ντόρτμουντ με 2-1, σε ένα παιχνίδι που επηρέασε άμεσα και τη μάχη του τίτλου. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 51’ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κράμαριτς, παίρνοντας προβάδισμα σε ένα ματς με ένταση και υψηλό ρυθμό.

Η Ντόρτμουντ βρήκε απάντηση στο 87’ με τον Γκιρασί, όμως στις καθυστερήσεις ο Κράμαριτς χτύπησε ξανά, διαμορφώνοντας στο 90+7’ το τελικό 2-1. Το αποτέλεσμα αυτό έφερε τους Βεστφαλούς σε δύσκολη θέση, καθώς η Μπάγερν χρειάζεται πλέον μία νίκη για να «κλειδώσει» μαθηματικά τον τίτλο.

Ουνιόν Βερολίνου – Βόλφσμπουργκ 1-2

Σε μια αναμέτρηση με ιστορική σημασία, η Βόλφσμπουργκ πέρασε από την έδρα της Ουνιόν Βερολίνου με 2-1, σε ένα ματς που σημαδεύτηκε και από το γεγονός ότι η Μαρί-Λουίζ Έτα έγινε η πρώτη γυναίκα προπονήτρια σε πάγκο ομάδας των top 5 πρωταθλημάτων. Οι «λύκοι» μπήκαν δυνατά και προηγήθηκαν στο 11’ με τον Βίμερ, ενώ στο 46’ ο Πεϊτσίνοβιτς διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του.

Η Ουνιόν προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε στο 86’ με τον Μπερκ, όμως δεν είχε τον χρόνο να ολοκληρώσει την ανατροπή. Η Βόλφσμπουργκ κράτησε το προβάδισμα και πήρε μια νίκη που τη διατηρεί ζωντανή στη μάχη των μπαράζ παραμονής.

Η βαθμολογία της Bundesliga