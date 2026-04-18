Με δύο δυνατές αναμετρήσεις που πρόσφεραν υψηλό σκορ και ένταση ξεκίνησε η αγωνιστική δράση της 25ης αγωνιστικής της Basket League, με το Μαρούσι και τη Μύκονο να παίρνουν σημαντικές νίκες απέναντι σε Κολοσσό Ρόδου και Περιστέρι αντίστοιχα.

Στο πρώτο παιχνίδι, το Μαρούσι εκμεταλλεύτηκε την επιθετική του πολυφωνία και έφτασε σε εντυπωσιακή επικράτηση με 108-93 απέναντι στον Κολοσσό, επιβεβαιώνοντας την καλή του αγωνιστική κατάσταση. Στη δεύτερη αναμέτρηση, η Μύκονος κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Περιστερίου σε ένα πιο κλειστό και αμφίρροπο ματς, επικρατώντας με 92-88, σε ένα φινάλε που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Μαρούσι – Κολοσσός Ρόδου 108-93

Ο αγώνας

Το Μαρούσι παρουσιάστηκε ανώτερο αγωνιστικά και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου, φτάνοντας σε μια σημαντική νίκη με 108-93. Οι γηπεδούχοι έθεσαν τον ρυθμό από νωρίς και διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά το παιχνίδι, κρατώντας τον έλεγχο μέχρι το τέλος.

Καθοριστικό σημείο της αναμέτρησης αποτέλεσε το δεύτερο δεκάλεπτο, όταν το Μαρούσι ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και «έτρεξε» ένα εντυπωσιακό επιμέρους 29-17. Με αυτό τον τρόπο δημιούργησε διψήφια διαφορά, την οποία κατάφερε να διατηρήσει και να προστατεύσει έως τη λήξη του αγώνα.

Μύκονος – Περιστέρι 92-88

Ο αγώνας

Το παιχνίδι ξεκίνησε σε υψηλό ρυθμό, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ και να εναλλάσσονται διαρκώς στο προβάδισμα, σε ένα ισορροπημένο πρώτο κομμάτι. Σε εκείνο το σημείο, το Περιστέρι βρήκε ρυθμό και «έτρεξε» ένα επιμέρους 8-0, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα. Η Μύκονος, όμως, δεν έμεινε πίσω και στο φινάλε της περιόδου αντέδρασε, με τον Μπριγκς να πετυχαίνει έξι συνεχόμενους πόντους και να μειώνει τη διαφορά.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο ρυθμός ανέβηκε αισθητά, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν πιο επιθετικά. Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη του Περιστερίου, βρήκαν εύκολους πόντους από τη γραμμή των βολών και περιόρισαν σημαντικά την επιθετική λειτουργία των φιλοξενούμενων. Έτσι, κατάφεραν να πάνε στα αποδυτήρια με προβάδισμα τεσσάρων πόντων.

Στην τρίτη περίοδο, η Μύκονος συνέχισε με ένταση και αυτοπεποίθηση, βρίσκοντας δύο γρήγορα τρίποντα από τους Κάναντι και Άπλμπαϊ στα πρώτα δευτερόλεπτα. Το Περιστέρι απαντούσε κατά διαστήματα, κρατώντας τη διαφορά σε ελεγχόμενα επίπεδα, όμως ο Μάντζαρης με τρία συνεχόμενα εύστοχα σουτ έξω από τα 6.75 έδωσε ξανά ισχυρό προβάδισμα στην ομάδα του.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, το Περιστέρι μπήκε με στόχο την ανατροπή και κατάφερε να «ροκανίσει» τη διαφορά με επιμέρους 4-10, μειώνοντας στους πέντε πόντους. Ο Κάναντι συνέχισε να αποτελεί σταθερή απειλή, κρατώντας την ομάδα του μπροστά στο σκορ, όμως ο Βαν Τάμπεργκεν με καθοριστικά σουτ μείωσε εκ νέου στους τέσσερις, λίγο πριν το φινάλε.

Στα κρίσιμα τελευταία λεπτά, η Μύκονος διατήρησε την ψυχραιμία της, με τους Άπλμπαϊ και Μουρ να ευστοχούν σε καθοριστικά καλάθια και να «σφραγίζουν» τη νίκη για την ομάδα τους.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 42-38, 68-57, 92-88