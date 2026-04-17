Τα NBA Play-Offs είναι πολύ κοντά στην επίσημη έναρξή τους, με τους οπαδούς του μπάσκετ να περιμένουν υπομονετικά τον νικητή των αγώνων που θα γίνουν τα ξημερώματα του Σαββάτου μεταξύ των Φοίνιξ Σανς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και Ορλάντο Μάτζικ – Σάρλοτ Χόρνετς για να μάθουν ποιες ομάδες θα πάρουν τα τελευταία δύο εισιτήρια για την κάθε περιφέρεια.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς βρίσκονται ήδη στα Play-Offs τερματίζοντας 4οι στην κανονική διάρκεια της σεζόν, όμως οι δύο από τους τρεις αστέρες τους, Όστιν Ριβς και ο ένας εκ των τεσσάρων υποψηφίων για το βραβείο του MVP, Λούκα Ντόνσιτς, βρίσκονται εκτός «μάχης» καθώς ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς.

Αυτό το γεγονός θα αναγκάσει τον 41χρονο Λεμπρόν Τζέιμς να χρειαστεί για ακόμα μία φορά στην καριέρα του να πάρει την ομάδα στους «ώμους» του, αντιμετωπίζοντας την ομάδα των Χιούστον Ρόκετς, των Αλπερέν Σενγκούν, Αμέν Τόμπσον και φυσικά, του μεγάλου αντιπάλου του «Βασιλιά», Κέβιν Ντουράντ.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς δύο μέρες πριν την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων που θα γίνει τα ξημερώματα της Κυριακής, (03:30, Cosmote Sport 4) διαφήμισε την έναρξη των Play-Offs με έναν πολύ ευφάνταστο τρόπο. Εύκολα μπορεί να χαρακτηρίσει ως μια «Οδύσσεια» κάποιος αυτό που πρέπει να κάνει ο Λεμπρόν για να περάσουν οι Λέικερς, δεδομένων των τραυματισμών του Ριβς και του Ντόνσιτς.

Το ίδιο φαίνεται πως έκανε και ο ίδιος ο «Βασιλιάς», καθώς με ανάρτησή του στο Instagram ο ίδιος χρησιμοποιήσε πλάνα του ίδιου αλλά και του γιου του, Μπρόνι, μαζί με πλάνα από το τρέιλερ της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», που θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους το ερχόμενο καλοκαίρι.

Φυσικά, ο ίδιος πήρε τον ρόλο του Οδυσσέα και ο γιος του τον ρόλο του Τηλέμαχου.

