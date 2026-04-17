Ο Κέντρικ Ναν θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού απέναντι στην Αναντολού Εφές στο «Telekom Center Athens», στο πλαίσιο της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου.

Ο Αμερικανός γκαρντ μπορεί να ταλαιπωρήθηκε από σπασμούς στη μέση και να μην συμμετείχε στην προπόνηση της παραμονής, ωστόσο τέθηκε κανονικά στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου και θα αγωνιστεί στην κρίσιμη αναμέτρηση.

Παράλληλα, επιστροφή υπάρχει και για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος εντάσσεται ξανά στην αποστολή και στη 12άδα της ομάδας. Αντίθετα, εκτός έμειναν οι Βασίλης Τολιόπουλος, Μάριους Γκριγκόνις, καθώς και οι Γιάννης Κουζέλογλου και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού για το τελευταίο παιχνίδι της regular season αποτελείται από τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Σλούκα, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου.