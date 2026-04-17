Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης προχώρησε στην παραπομπή της καταγγελίας της ΚΑΕ Αμαρουσίου στην Επιτροπή Δεοντολογίας, προκειμένου να εξεταστεί σε βάθος η υπόθεση και να αξιολογηθεί η στάση όλων των εμπλεκομένων πλευρών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος είχε αποκαλύψει πως η ΚΑΕ Μαρούσι κατέθεσε επίσημη καταγγελία κατά του προέδρου της ΕΟΚ, Ευάγγελου Λιόλιου. Η κίνηση αυτή βασίζεται σε υλικό που περιλαμβάνει ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ του ίδιου και του Ηλία Παπαθεοδώρου, ο οποίος τότε βρισκόταν στον πάγκο του Προμηθέα Πάτρας και πλέον είναι προπονητής του Αμαρουσίου.