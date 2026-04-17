Το Basketball Champions League μπαίνει στην τελική του ευθεία, με τη διοργανώτρια αρχή να ανακοινώνει το πλήρες πρόγραμμα του Final 4 που θα διεξαχθεί στη Μπανταλόνα.

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα ξεκινήσει την Πέμπτη 7 Μαΐου, με τους δύο ημιτελικούς να κλέβουν την παράσταση. Στις 19:00, η Ρίτας θα αντιμετωπίσει την Τενερίφη, ενώ στις 22:00 η ΑΕΚ θα ριχτεί στη μάχη απέναντι στη Μάλαγα, με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Η δράση κορυφώνεται το Σάββατο 9 Μαΐου. Στις 18:00 θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός, ενώ στις 21:00 θα γίνει το τζάμπολ του μεγάλου τελικού, από τον οποίο θα προκύψει ο φετινός πρωταθλητής της διοργάνωσης.`